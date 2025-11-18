المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعدادًا لمواجهة زيسكو.. عبدالرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:33 م 18/11/2025
مران الزمالك

الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يسأنف الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

طالع مباريات الجولة الأولى في الكونفدرالية من هنا

وتولى أحمد عبدالرؤوف تدريب الزمالك في 3 مباريات (فاز على طلائع الجيش 3-1 ثم تفوق على بيراميدز في نصف نهائي السوبر بركلات الترجيح قبل أن يخسر النهائي واللقب ضد الأهلي بنتيجة 2-0).

 

الزمالك زيسكو الزامبي موعد مباراة الزمالك المقبلة أحمد عبد الرؤوف مباريات الزمالك المقبلة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg