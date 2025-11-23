أكثر 10 لاعبين من الزمالك مشاركة في الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، لمواجهة فريق زيسكو الزامبي مساء يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الأبيض من الأهلي بنتيجة 2-0 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

كما أن هذه المباراة ستمنح الفريق الأبيض دافع جيد قبل مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التي ستقام يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

الزمالك وقع في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم أيضا: "زيسكو، كايرز، والمصري البورسعيدي".

وقبل بداية مرحلة المجموعات نبرز في السطور التالية ترتيب أكثر اللاعبين الذين شاركوا مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية من الجيل الحالي، ويتصدر هذه القائمة عمر جابر قائد الفريق الأبيض برصيد 32 مباراة.

كما يتواجد ضمن هذه القائمة نبيل عماد دونجا وسيف الجزيري برصيد 22 و21 مباراة على الترتيب:

وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:

1- عمر جابر (32 مباراة).

2- نبيل عماد دونجا (22 مباراة).

3- سيف الدين الجزيري (21 مباراة).

4- محمد عواد (19 مباراة).

5- محمود حمدي الونش (19 مباراة).

6- حسام عبد المجيد (19 مباراة).

7- أحمد فتوح (17 مباراة).

8- ناصر منسي (16 مباراة).

9- محمد شحاتة (14 مباراة).

10- عبد الله السعيد (8 مباريات).

