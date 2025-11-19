المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة زيسكو.. افتتاحية الزمالك في مجموعات الكونفدرالية تُبشر عبدالرؤوف

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:44 م 19/11/2025
الزمالك

الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة زيسكو الزامبي.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو.

طالع مجموعات بطولة الكونفدرالية من هنا

وكانت أول مشاركة للزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في عام 2015، علمًا أن توج باللقب في نسختي 2019 و2024.

وتعد مواجهة زيسكو هي الأولى في أفريقيا بالنسبة لأحمد عبدالرؤوف كمدرب للزمالك.

وحقق الفارس الأبيض الفوز في 3 مباريات بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية، وخسر لقاء وحيد في النسخ التي شارك بها.

نتائج الزمالك في الجولة الأولى بمجموعات الكونفدرالية قبل لقاء زيسكو

نسخة 2025.. فاز الزمالك على بلاك بولز بنتيجة 2-0 في القاهرة

نسخة 2024.. فاز على أبو سليم الليبي بنتيجة 1-0 في القاهرة

نسخة 2023.. خسر خارج أرضه من جورماهيا الكيني 4-2

نسخة 2015.. فاز على الصفاقسي 1-0 في القاهرة

وغاب الزمالك عن دور المجموعات في منافسات الكونفدرالية بنسخة 2018 بعدما فشل في تخطي دور الـ 32 بعد الوداع المفاجئ أمام ولايتا ديتشا الأثيوبي.

وتأتي أغلب مشاركات الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، علمًا أنه توج بلقبها 5 مرات.

الزمالك الكونفدرالية زيسكو أحمد عبدالرؤوف مباريات الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة موعد مباراه الزمالك القادمة

