رسميًا.. 46200 مشجعًا يدعمون الزمالك أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:43 م 19/11/2025
جمهور الزمالك

جمهور نادي الزمالك

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن الاستقرار على عدد الحضور الجماهيري للمواجهة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

حضور جماهيري ضخم لمباراة الزمالك وزيسكو

وافقت الجهات الأمنية على السماح بحضور 46200 مشجعًا لمباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، وجاء ذلك بعد التأكيد على فتح مدرجات الدرجة الثانية في المباراة التي كانت مغلقة في المباريات السابقة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، في التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية، المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية زيسكو الزامبي

