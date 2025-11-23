تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد بالموافقة على تنفيذ مجموعة من مظاهر التكريم خلال مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام زيسكو يونايتد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك تخليدًا لذكرى الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أن إخطار "كاف" تضمن السماح بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح الفقيد، إضافة إلى عرض صورة للراحل محمد صبري بقميص الزمالك على شاشات الملعب أثناء دقيقة الحداد.

كما وافق الاتحاد الأفريقي على ارتداء لاعبي الزمالك قمصانًا خاصة خلال عمليات الإحماء، تحمل صورة النجم الراحل وعبارة "وداعًا محمد صبري"، إلى جانب ارتداء الشارات السوداء خلال المباراة تعبيرًا عن حالة الحداد.

وأضاف الزمالك أن هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه بشكل رسمي من قبل "كاف"، يأتي تقديرًا لمسيرة النجم الراحل، واعتزازًا بدوره الكبير ومسيرته مع القلعة البيضاء.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 23 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.