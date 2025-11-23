المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

شارات وقمصان خاصة.. "كاف" يوافق على طلبات الزمالك لتكريم محمد صبري أمام زيسكو

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:10 م 19/11/2025
محمد صبري

محمد صبري نجم نادي الزمالك الراحل

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد بالموافقة على تنفيذ مجموعة من مظاهر التكريم خلال مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام زيسكو يونايتد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك تخليدًا لذكرى الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أن إخطار "كاف" تضمن السماح بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح الفقيد، إضافة إلى عرض صورة للراحل محمد صبري بقميص الزمالك على شاشات الملعب أثناء دقيقة الحداد.

كما وافق الاتحاد الأفريقي على ارتداء لاعبي الزمالك قمصانًا خاصة خلال عمليات الإحماء، تحمل صورة النجم الراحل وعبارة "وداعًا محمد صبري"، إلى جانب ارتداء الشارات السوداء خلال المباراة تعبيرًا عن حالة الحداد.

وأضاف الزمالك أن هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه بشكل رسمي من قبل "كاف"، يأتي تقديرًا لمسيرة النجم الراحل، واعتزازًا بدوره الكبير ومسيرته مع القلعة البيضاء.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 23 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كاف محمد صبري

