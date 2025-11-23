يبدو أن هناك مفاضلة تدور في عقل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، قبل حوالي 48 ساعة من ملاقاة فريق زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي، تنطلق في تمام التاسعة مساء بعد غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى لدور المجموعات في الكونفدرالية.

مفاضلة في الزمالك

وكشف مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن مفاضلة في خط الدفاع الذي سيقود الفريق أمام زيسكو، بعد ظهور الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمود حمدي الونش، بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة، سواء مع المنتخب أو النادي.

كما أضاف المصدر أن سيف الجزيري يعد الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام زيسكو الزامبي، إلا أن هناك مفاضلة مع الثنائي عدي الدباغ وعمرو ناصر.

وأشار إلى أن التدريبات المقبلة اليوم وغد السبت، سيحسمان العناصر الأساسية للمشاركة في تشكيل الزمالك أمام زيسكو.

ومن المقرر أن يحضر أحمد عبد الرؤوف وعمر جابر المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الزمالك وزيسكو، غد السبت، في استاد القاهرة الدولي.