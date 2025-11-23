المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

المهاجم الأقرب ومفاضلة دفاعية.. يلا كورة يكشف ما يدور في عقل عبد الرؤوف لمباراة زيسكو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:10 م 21/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت

يبدو أن هناك مفاضلة تدور في عقل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، قبل حوالي 48 ساعة من ملاقاة فريق زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي، تنطلق في تمام التاسعة مساء بعد غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى لدور المجموعات في الكونفدرالية.

مفاضلة في الزمالك

وكشف مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن مفاضلة في خط الدفاع الذي سيقود الفريق أمام زيسكو، بعد ظهور الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمود حمدي الونش، بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة، سواء مع المنتخب أو النادي.

كما أضاف المصدر أن سيف الجزيري يعد الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام زيسكو الزامبي، إلا أن هناك مفاضلة مع الثنائي عدي الدباغ وعمرو ناصر.

وأشار إلى أن التدريبات المقبلة اليوم وغد السبت، سيحسمان العناصر الأساسية للمشاركة في تشكيل الزمالك أمام زيسكو.

ومن المقرر أن يحضر أحمد عبد الرؤوف وعمر جابر المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الزمالك وزيسكو، غد السبت، في استاد القاهرة الدولي.

الزمالك الكونفدرالية نادي الزمالك كأس الكونفدرالية أحمد عبد الرؤوف مباراة الزمالك وزيسكو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

