ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز، وبذل أقصى جهد، من أجل تحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات، كما شرح العديد من الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات الخاصة.

كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام زيسكو، وتولى البرتغالي كوستا روبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

حيث ركز جهاز الزمالك على الجوانب الخططية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات، لخوض التدريبات الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة ومنحهم التعليمات باستمرار، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.