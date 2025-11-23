غاب الأنجولي شيكو بانزا جناح نادي الزمالك، عن تدريبات القلعة البيضاء أمس واليوم، مما جعله قريبًا من الغياب عن مواجهة الفريق المقبلة مع زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "شيكو بانزا غاب عن مران أمس اليوم، وأبلغنا أن لديه ظروف خاصة".

وأوضح: "اللاعب الأنجولي أكده أنه سيصل في أسرع وقت، لكنه أصبح قريبًا من الغياب عن مواجهة زيسكو المقبلة".

وكان شيكو بانزا قد انضم لصفوف منتخب أنجولا، خلال معسكر نوفمبر، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث شارك في مواجهة ودية ضد الأرجنتين.

ويستهل نادي الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة ضيفه زيسكو يونايتد، مساء الأحد المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.