كلام فى الكورة
مصدر بالزمالك ليلا كورة: شيكو بانزا غاب عن التدريبات لظروف خاصة.. وقد لا يلحق بلقاء زيسكو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:54 م 21/11/2025
شيكو بانزا

شيكو بانزا لاعب الزمالك

غاب الأنجولي شيكو بانزا جناح نادي الزمالك، عن تدريبات القلعة البيضاء أمس واليوم، مما جعله قريبًا من الغياب عن مواجهة الفريق المقبلة مع زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "شيكو بانزا غاب عن مران أمس اليوم، وأبلغنا أن لديه ظروف خاصة".

وأوضح: "اللاعب الأنجولي أكده أنه سيصل في أسرع وقت، لكنه أصبح قريبًا من الغياب عن مواجهة زيسكو المقبلة".

وكان شيكو بانزا قد انضم لصفوف منتخب أنجولا، خلال معسكر نوفمبر، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث شارك في مواجهة ودية ضد الأرجنتين.

ويستهل نادي الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة ضيفه زيسكو يونايتد، مساء الأحد المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك شيكو بانزا منتخب أنجولا

