كشف شيكو بانزا نجم نادي الزمالك، أن وفاة شقيقه هي السبب خلف تأخره في العودة للقاهرة، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

شيكو بانزا يكشف سبب تأخر عودته للقاهرة.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

ونشر الجناح الأنجولي بيانًا رسميًا عبر حسابه على إنستجرام، أوضح خلالها أن تأخره لمدة 24 ساعة عن العودة للقاهرة، جاء بسبب وفاة شقيقه.

وأوضح شيكو بانزا أنه حصل على إذن رسمي من نادي الزمالك، للغياب عن تدريبات الفريق، خلال اليوم وأمس، قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي.

وأشار إلى أنه مندهش مما يتم تداوله عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهًا الشكر في الوقت ذاته لكل الأشخاص الذين ساندوه، ومطالبًا الجماهير بالدعاء لشقيقه.

واختتم: "سأراكم قريبًا جماهير الزمالك العظيمة في الملعب".

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، قد أكد أن اللاعب الأنجولي اقترب من الغياب عن لقاء الزمالك المقبل، ضد فريق زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.