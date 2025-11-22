حرص عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لجماهير القلعة البيضاء وعائلة الراحل محمد صبري نجم الفريق السابق.

ويستضيف الزمالك نظيره فريق زيسكو الزامبي، مساء غد الأحد في تمام التاسعة، على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

تصريحات عمر جابر

وقال جابر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو: "مباراة الغد بمثابة بداية مهمة للفريق في دور المجموعات ونتطلع لتحقيق الفوز وسط حضور جماهير الزمالك التي ستساند الفريق في اللقاء".

تابع: "اللاعبون يدركون أهمية المباراة بشكل كبير، حيث إننا لدينا مواجهتين في البطولة قبل التوقف الدولي، ونتطلع للفوز فيهما لأنهما سيحددان شكل المجموعة، لذا نريد الفوز في لقاء الغد لتكون البداية قوية".

ويقع الزمالك إلى جانب زيسكو الزامبي والمصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، خلال منافسات مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية.

ويطير الزمالك إلى جنوب أفريقيا لملاقاة كايزر تشيفز، يوم الأحد الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.