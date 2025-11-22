المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

عمر جابر: نتطلع للفوز على زيسكو أمام جماهير الزمالك.. وهدفنا البداية القوية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:46 م 22/11/2025
عمر جابر

عمر جابد لاعب الزمالك

حرص عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لجماهير القلعة البيضاء وعائلة الراحل محمد صبري نجم الفريق السابق.

ويستضيف الزمالك نظيره فريق زيسكو الزامبي، مساء غد الأحد في تمام التاسعة، على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

تصريحات عمر جابر

وقال جابر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو: "مباراة الغد بمثابة بداية مهمة للفريق في دور المجموعات ونتطلع لتحقيق الفوز وسط حضور جماهير الزمالك التي ستساند الفريق في اللقاء".

تابع: "اللاعبون يدركون أهمية المباراة بشكل كبير، حيث إننا لدينا مواجهتين في البطولة قبل التوقف الدولي، ونتطلع للفوز فيهما لأنهما سيحددان شكل المجموعة، لذا نريد الفوز في لقاء الغد لتكون البداية قوية".

ويقع الزمالك إلى جانب زيسكو الزامبي والمصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، خلال منافسات مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية.

ويطير الزمالك إلى جنوب أفريقيا لملاقاة كايزر تشيفز، يوم الأحد الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

الزمالك كأس الكونفدرالية عمر جابر زيسكو الزامبي مباراة الزمالك وزيسكو

