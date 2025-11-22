المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استمرار تأهيل بنتايك وربيع.. الزمالك يختتم تدريباته قبل مباراة زيسكو في الكونفدرالية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

05:09 م 22/11/2025
الزمالك

مران الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك

وخاض الفريق فقرة تدريبية خفيفة في بداية مران اليوم، تحت قيادة كوستا روبيرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني على تخصيص فقرة فنية وخططية للاعبين في إطار الاستعداد للقاء زيسكو.

وقام المدير الفني بتوجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة لتنفيذ المطلوب، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

وأدي كل من أحمد ربيع والمغربي محمود بنتايج تدريبات تأهيلية على هامش المران.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية مباراة الزمالك زيسكو الزامبي مباراة الزمالك وزيسكو

