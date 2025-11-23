المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد.. عودة كايد وتواجد شيكو بانزا

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:11 م 22/11/2025
الزمالك

شيكو بانزا لاعب الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت القائمة عودة لاعب خط الوسط الفلسطيني آدم كايد، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

كما تواجد المحترف الأنجولي شيكو بانزا في القائمة، عقب عودته للقاهرة مؤخرًا، بعدما أوضح أن سبب تأخره جاء لوفاة شقيقه، بالإضافة لتواجد لاعب خط الوسط محمود جهاد عقب تعافيه من الإصابة واكتمال جاهزيته.

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد.. ثلاثي في الهجوم

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد  - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قائمة الزمالك مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

