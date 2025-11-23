أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت القائمة عودة لاعب خط الوسط الفلسطيني آدم كايد، عقب تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

كما تواجد المحترف الأنجولي شيكو بانزا في القائمة، عقب عودته للقاهرة مؤخرًا، بعدما أوضح أن سبب تأخره جاء لوفاة شقيقه، بالإضافة لتواجد لاعب خط الوسط محمود جهاد عقب تعافيه من الإصابة واكتمال جاهزيته.

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد.. ثلاثي في الهجوم

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.