يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد زيسكو في التاسعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من الزمالك والمصري البورسعيدي وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

قائمة الزمالك ضد زيسكو

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو

يفتقد الزمالك جهود عددا من اللاعبين في مواجهة زيسكو الزامبي.

وتأتي غيابات الزمالك وأسبابها أمام زيسكو كالتالي:

محمود بنتايك.. إجهاد في العضلة الخلفية

أحمد ربيع.. إجهاد في العضلة الضامة

المهدي سليمان وأحمد حمدي ومحمد السيد وصلاح مصدق.. يغيبون لأسباب فنية

ناصر منسي.. لعدم الجاهزية الفنية

سيف جعفر.. تعرض لنزلة برد شديدة