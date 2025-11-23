المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضغط مباشر واستغلال الأطراف.. كيف يفكر عبد الرؤوف قبل مباراة الزمالك وزيسكو؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:46 م 22/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة، حيث يبحث المدرب أحمد عبد الرؤوف عن مصالحة الجماهير، بعد خسارة نهائي كأس السوبر المصري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن ماذا يدور في عقل المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك، قبل مواجهته المرتقبة مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن عبد الرؤوف يخطط للاعتماد على الضغط المباشر منذ الدقيقة الأولى على فريق زيسكو، على عكس الأسلوب الذي ظهر به في السوبر، كرد فعل على منافسيه.

وأوضح أن عبد الرؤوف يرغب في استغلال الحضور الجماهيري الكبير، من أجل هز شباك الضيوف مبكرًا، وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي.

وأضاف أن مدرب الزمالك يفضل الاعتماد على محمد عواد في مركز حراسة المرمى على حساب محمد صبحي، كما سيعود حسام عبد المجيد للمشاركة بصفة أساسية في قلب الدفاع بجوار محمود حمدي الونش لتعويض غياب محمد إسماعيل، بينما سيتواجد عمر جابر كظهير أيمن وأحمد فتوح كظهير أيسر.

ويدرس عبد الرؤوف الاعتماد على ثلاثي في خط الوسط بقيادة عبد الله السعيد، وخلفه الثنائي محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا، الذي سيعود للمشاركة بعد غيابه في كأس السوبر للإيقاف.

وأضاف أن سيف الجزيري سيقود خط الهجوم، بينما سيتواجد خوان بيزيرا كجناح أيمن، وسيشارك ناصر ماهر في مركز الجناح الأيسر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أحمد عبد الرؤوف مباراة الزمالك وزيسكو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg