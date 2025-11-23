اختتم نادي الزمالك استعداداته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة، حيث يبحث المدرب أحمد عبد الرؤوف عن مصالحة الجماهير، بعد خسارة نهائي كأس السوبر المصري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن ماذا يدور في عقل المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك، قبل مواجهته المرتقبة مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن عبد الرؤوف يخطط للاعتماد على الضغط المباشر منذ الدقيقة الأولى على فريق زيسكو، على عكس الأسلوب الذي ظهر به في السوبر، كرد فعل على منافسيه.

وأوضح أن عبد الرؤوف يرغب في استغلال الحضور الجماهيري الكبير، من أجل هز شباك الضيوف مبكرًا، وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي.

وأضاف أن مدرب الزمالك يفضل الاعتماد على محمد عواد في مركز حراسة المرمى على حساب محمد صبحي، كما سيعود حسام عبد المجيد للمشاركة بصفة أساسية في قلب الدفاع بجوار محمود حمدي الونش لتعويض غياب محمد إسماعيل، بينما سيتواجد عمر جابر كظهير أيمن وأحمد فتوح كظهير أيسر.

ويدرس عبد الرؤوف الاعتماد على ثلاثي في خط الوسط بقيادة عبد الله السعيد، وخلفه الثنائي محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا، الذي سيعود للمشاركة بعد غيابه في كأس السوبر للإيقاف.

وأضاف أن سيف الجزيري سيقود خط الهجوم، بينما سيتواجد خوان بيزيرا كجناح أيمن، وسيشارك ناصر ماهر في مركز الجناح الأيسر.



