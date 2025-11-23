المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

مواعيد مباريات اليوم.. الزمالك ضد زيسكو.. قمة أرسنال وتوتنهام.. وديربي ميلان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:02 ص 23/11/2025
الزمالك

الزمالك

يشهد اليوم الأحد إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها، لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي في الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية.

كما يلعب المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نفس مجموعة الزمالك مساء اليوم.

وتستكمل منافسات الجولة 14 من الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات، حيث يلعب بتروجيت أمام حرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية ضد زد، والاتحاد السكندري أمام الجونة.

وتقام مباراتين في الجولة 12 بالدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، حيث يلعب ليدز يونايتد أمام أستون فيلا، وأرسنال ضد توتنهام.

وعلى مستوى الدوري الإسباني، تُلعب 4 مباريات في الجولة 13، يأتي على رأسهم لقاء إلتشي ضد ريال مدريد، وخيتافي أمام أتلتيكو مدريد.

ويقام ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي، بين إنتر وميلان.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

الاتحاد السكندري - الجونة - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1.

بتروجيت - حرس الحدود - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2.

كهرباء الإسماعيلية - زد - الساعة 8 مساءً - أون سبورتس1.

الكونفدرالية

المصري - كايزر تشيفز - الساعة 6 مساءً - bein sports 6HD.

الزمالك - زيسكو يونايتد - الساعة 9 مساءً - bein sports 6HD.

دوري أبطال أفريقيا

سيمبا التنزاني - بترو أتلتيكو الأنجولي - الساعة 3 مساءً - bein sports 8HD.

الدوري الإنجليزي 

ليدز يونايتد - أستون فيلا - الساعة 4 مساءً - bein sports 1HD.

أرسنال - توتنهام - الساعة 6:30 مساءً - bein sports 1HD.

الدوري الإسباني 

خيتافي - أتلتيكو مدريد - الساعة 7:30 مساءً - bein sports 2HD.

إلتشي - ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - bein sports 1HD.

الدوري الإيطالي

إنتر - ميلان - الساعة 9:45 مساءً

الدوري السعودي

الأخدود - الشباب - الساعة 5:5 مساءً - ثمانية1

التعاون - نيوم - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية2.

النصر - اللخليج - الساعة 7:30 مساءً - ثمانية1.

 

 

الزمالك الدوري الإنجليزي الدوري المصري ريال مدريد المصري أرسنال توتنهام ميلان الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم إنتر جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الأحد

