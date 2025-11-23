استقر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد في بطولة الكونفدرالية.

يستضيف نادي الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد.

ويبحث الفريق الأبيض عن مصالحة الجماهير، بعد خسارة نهائي كأس السوبر المصري، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وسيقود سيف الدين الجزيري خط هجوم نادي الزمالك أمام زيسكو يونايتد، بينما يعود حسام عبد المجيد لخط دفاع الفريق الأبيض نظراً لإصابة محمد إسماعيل.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، محمود عماد دونجا.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، سيف الجزيري، ناصر ماهر.