المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الجزيري يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو يونايتد في الكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:02 ص 23/11/2025
احتفال ناصر ماهر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش

الزمالك

استقر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد في بطولة الكونفدرالية.

يستضيف نادي الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد.

ويبحث الفريق الأبيض عن مصالحة الجماهير، بعد خسارة نهائي كأس السوبر المصري، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وسيقود سيف الدين الجزيري خط هجوم نادي الزمالك أمام زيسكو يونايتد، بينما يعود حسام عبد المجيد لخط دفاع الفريق الأبيض نظراً لإصابة محمد إسماعيل.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، محمود عماد دونجا.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، سيف الجزيري، ناصر ماهر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية زيسكو يونايتد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg