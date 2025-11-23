يستعد نادي الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي اليوم الأحد 23 نوفمبر، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة الزمالك وزيسكو في تمام التاسعة مساءً على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في أولى جولات دور المجموعات.

القنوات الناقلة

وتبث شبكة "بي إن سبورتس" القطرية اللقاء باعتبارها الناقل الحصري للبطولة، على أن يتم عرض المباراة تحديدًا عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

يُذكر أن نهضة بركان المغربي كان قد حصد لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية بعد تفوقه على سيمبا التنزاني في النهائي.