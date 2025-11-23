المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية الأفريقية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:06 ص 23/11/2025
الزمالك

الزمالك

يستعد نادي الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي اليوم الأحد 23 نوفمبر، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة الزمالك وزيسكو في تمام التاسعة مساءً على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في أولى جولات دور المجموعات.

القنوات الناقلة

وتبث شبكة "بي إن سبورتس" القطرية اللقاء باعتبارها الناقل الحصري للبطولة، على أن يتم عرض المباراة تحديدًا عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

يُذكر أن نهضة بركان المغربي كان قد حصد لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية بعد تفوقه على سيمبا التنزاني في النهائي.

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية زيسكو

