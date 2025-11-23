المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

بقيادة دغموم.. تشكيل المصري ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:08 م 23/11/2025
المصري

فريق المصري البورسعيدي

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لملاقاة نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة المصري ضد كايز تشيفز، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، بالجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

المصري البورسعيدي يقع في مجموعته بالكونفدرالية إلى جانب الزمالك وكايز تشيفز وزيسكو الزامبي.

تشكيل المصري البورسعيدي

وجاء تشكيل المصري لمواجهة كايزر تشيفز، في أولى مواجهات مجموعات كأس الكونفدرالية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط: موجيشا، محمود حمادة، حسن علي.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، منذر طمين، كينجيسلي إيدوو.

دكة البدلاء:

عصام ثروت، أحمد منصور، كريم بامبو، مصطفى أبو الخير، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر، القرموطي، محمد الشامي وأحمد عامر.

مباراة المصري القادمة
المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية كايزر تشيفز مباراة المصري وكايزر تشيفز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

