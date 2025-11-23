أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لملاقاة نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة المصري ضد كايز تشيفز، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، بالجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

المصري البورسعيدي يقع في مجموعته بالكونفدرالية إلى جانب الزمالك وكايز تشيفز وزيسكو الزامبي.

تشكيل المصري البورسعيدي

وجاء تشكيل المصري لمواجهة كايزر تشيفز، في أولى مواجهات مجموعات كأس الكونفدرالية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط: موجيشا، محمود حمادة، حسن علي.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، منذر طمين، كينجيسلي إيدوو.

دكة البدلاء:

عصام ثروت، أحمد منصور، كريم بامبو، مصطفى أبو الخير، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر، القرموطي، محمد الشامي وأحمد عامر.