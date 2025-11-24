حدد نادي الزمالك موعد سفره إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

وتقرر أن تتوجه بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا، غدا الثلاثاء، من أجل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

ويترأس بعثة الفريق الأبيض في جنوب أفريقيا، أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة تحت السن، وسيكون في استقبالهم أعضاء السفارة المصرية.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.