كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الزمالك يحدد موعد السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:42 م 24/11/2025
فريق الزمالك

الزمالك

حدد نادي الزمالك موعد سفره إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

وتقرر أن تتوجه بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا، غدا الثلاثاء، من أجل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

ويترأس بعثة الفريق الأبيض في جنوب أفريقيا، أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة تحت السن، وسيكون في استقبالهم أعضاء السفارة المصرية.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

الزمالك الكونفدرالية كايزر تشيفز

