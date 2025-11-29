المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزمالك يختبر ثنائي الفريق قبل مواجهة كايزر تشيفز الأفريقية

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:16 م 24/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

يخضع ثنائي فريق الزمالك محمود بنتايك وأحمد ربيع لاختبار طبي في الساعات المقبلة، من أجل تحديد موقفهما من السفر مع بعثة الفريق المتجهة غدًا الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا.

وكان بنتايك قد غاب عن لقاء زيسكو الزامبي بسبب إصابته بإجهاد عضلي، ليفضل الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف إراحته لتجنب تفاقم الإصابة.

كما غاب أحمد ربيع عن التدريبات والمباراة الماضية بسبب إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر الأخير، ويواصل برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن يغادر فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا غدًا الثلاثاء من أجل خوض لقاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك قد افتتح مشواره في الكونفدرالية بالفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد جاء عن طريق سيف الدين الجزيري.

وشهدت المباراة تعرض ثنائي فريق الزمالك عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" للإصابة.

