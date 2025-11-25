كشف نادي الزمالك، موقف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، من المشاركة مع الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المواجهة التي من المقرر أن تجمعهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك عدي الدباغ، خلال مباراة منتخب فلسطين أمام ليبيا، والتي جرت ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة كأس العرب، والتي انتهت بتفوق الفدائي بركلات الترجيح.

موقف الدباغ من المشاركة مع الزمالك

ذكر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن عدي الدباغ لاعب الفريق، غادر القاهرة عقب مباراة الأبيض أمام زيسكو الزامبي بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا.

وأوضح أن سماح الجهاز الفني للدباغ للمشاركة مع منتخب فلسطين، جاء في ظل أهمية المباراة لبلاده من أجل للتأهل إلى كأس العرب مؤكدًا على لحاقه ببعثة الزمالك في جنوب أفريقيا.

وقال مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الدباغ سيتواجد مع بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا بشكل طبيعي يوم الأربعاء، بعدما تم إنهاء كافة الإجراءات له بالتنسيق بين الجانبين .

وأكد عبد الناصر محمد، أن الجهاز الفني للزمالك، وضع برنامجًا خاصًا للاعب لخوض تدريبات استشفائية فور وصوله إلى جنوب أفريقيا، ليكون في كامل الجاهزية لخوض مباراة كايزر تشيفز.

وشدد مدير الكرة بالزمالك، أن الموافقة على انضمام الدباغ لمنتخب بلاده، تأتي من أجل الوقوف بجانب منتخب فلسطين، خاصة وأنه هناك تنسيق دائم بين الطرفين بخصوص اللاعبين في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وتطير بعثة نادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق كايزر تشيفز نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.