أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد انتصر على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشهدت القائمة تواجد محمود الشناوي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى عودة المغربي محمود بنتايك في خط الدفاع وذلك بعد غيابه عن المباراة الماضية، كما تواجد سيف جعفر في خط الوسط.

وتم استبعاد الثنائي نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمود بنتايك.

خط الوسط : محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، آدم كايد، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.