المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

3 0
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
(4 - 3)
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

2 1
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

2 2
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خارج رحلة جنوب أفريقيا.. الزمالك يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:13 م 25/11/2025
عبد الله السعيد

عبد الله السعيد

أعلن نادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة الأبيض أمام زيسكو الزامبي، والتي جرت ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح نادي الزمالك في تخطي نظيره زيسكو الزامبي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى لحساب الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية، وشهدت المواجهة تعرض عبد الله السعيد لاعب الإبيض للإصابة.

إصابة عبد الله السعيد

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد، خلال مباراة زيسكو الزامبي، ويأتي ذلك عقب خضوع لاعب الأبيض للأشعة.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها عبد الله السعيد، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وبدأ لاعب الأبيض في تنفيذ برنامجه التأهيلي منذ اليوم الثلاثاء.

وتأكد بذلك غياب عبد الله السعيد، عن رحلة الزمالك المتجهة إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية، والتي ستطير مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف فريق كايزر تشيفز نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز عبد الله السعيد كأس الكونفدرالية زيسكو الزامبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

3 0
برشلونة

برشلونة

81

خطيرة لبرشلونة بعد تسديدة من رافينيا من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من سانشيز حارس تشيلسي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

89

دوكو سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg