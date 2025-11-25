أعلن نادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة الأبيض أمام زيسكو الزامبي، والتي جرت ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح نادي الزمالك في تخطي نظيره زيسكو الزامبي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى لحساب الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية، وشهدت المواجهة تعرض عبد الله السعيد لاعب الإبيض للإصابة.

إصابة عبد الله السعيد

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد، خلال مباراة زيسكو الزامبي، ويأتي ذلك عقب خضوع لاعب الأبيض للأشعة.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها عبد الله السعيد، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وبدأ لاعب الأبيض في تنفيذ برنامجه التأهيلي منذ اليوم الثلاثاء.

وتأكد بذلك غياب عبد الله السعيد، عن رحلة الزمالك المتجهة إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية، والتي ستطير مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف فريق كايزر تشيفز نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.