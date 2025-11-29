المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

3 0
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
(4 - 3)
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

2 1
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

2 2
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر يكشف ليلا كورة.. أسباب غياب 7 لاعبين من الزمالك عن رحلة جنوب أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:24 م 25/11/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

يغيب عن نادي الزمالك 7 لاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا التي سيواجه خلالها فريق كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض، والتي شهدت استبعاد أكثر من اسم لأسباب مختلفة. (للتعرف على قائمة الزمالك اضغط هنا)

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن غيابات نادي الزمالك كالتالي: "نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أحمد ربيع، أحمد حمدي، محمد السيد، صلاح مصدق وناصر منسي".

أما فيما يخص أسباب استبعادهم جميعا جاءت كالتالي:

1- نبيل عماد دونجا.. بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

2- عبد الله السعيد.. بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

3- أحمد ربيع.. بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

4- أحمد حمدي وناصر منسي.. لأسباب فنية.

5- محمد السيد.. بسبب قرار انضباطي.

6- صلاح مصدق.. بسبب فسخ تعاقده.

الزمالك كان قد انتصر في الجولة الأولى ضد فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية محمد السيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

3 0
برشلونة

برشلونة

85

اجمالي التسديدات: تشيلسي 15 - برشلونة 4

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

89

دوكو سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg