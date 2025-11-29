يغيب عن نادي الزمالك 7 لاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا التي سيواجه خلالها فريق كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض، والتي شهدت استبعاد أكثر من اسم لأسباب مختلفة. (للتعرف على قائمة الزمالك اضغط هنا)

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن غيابات نادي الزمالك كالتالي: "نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أحمد ربيع، أحمد حمدي، محمد السيد، صلاح مصدق وناصر منسي".

أما فيما يخص أسباب استبعادهم جميعا جاءت كالتالي:

1- نبيل عماد دونجا.. بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

2- عبد الله السعيد.. بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

3- أحمد ربيع.. بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

4- أحمد حمدي وناصر منسي.. لأسباب فنية.

5- محمد السيد.. بسبب قرار انضباطي.

6- صلاح مصدق.. بسبب فسخ تعاقده.

الزمالك كان قد انتصر في الجولة الأولى ضد فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.