كلام فى الكورة
مهمة خارجية.. بعثة الزمالك تطير إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:35 م 25/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز التي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق كايزر تشيفز نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

بعثة الزمالك تغادر إلى جنوب أفريقيا

أقلعت الطائرة التي تقل بعثة نادي الزمالك، في طريقها إلى جنوب أفريقيا من أجل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ويأمل الأبيض في العودة بنقاط اللقاء الثلاث.

ويترأس بعثة نادي الزمالك المغادرة إلى جنوب أفريقيا، أحمد خالد حسنين، عضو مجلس إدارة الأبيض.

وجاءت قائمة الزمالك التي اختارها الجهاز الفني للفريق، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ومن المقرر أن يلحق الفلسطيني عدي الدباغ، ببعثة نادي الزمالك يوم الأربعاء، في جنوب أفريقيا.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية

