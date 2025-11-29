ألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين بالفيديو مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويلعب الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك، أن عبد الرؤوف حرص على شرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز، كما منح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض خاض تدريبه مساء اليوم في صالة "الجيمانيزيوم" حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بسبب طول رحلة السفر إلى مدينة بولوكواني.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى فندق الإقامة بجنوب أفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة آخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.