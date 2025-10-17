تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد بعد اكتساح فلاورز البنيني بنتيجة 43-22، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في المغرب.

وسيلتقي الأهلي مع فاب الكاميروني في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد يوم الأحد المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وحصل عمر خالد (كاستيلو) الجناح الأيمن لفريق الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق الأحمر أمام فلاورز البنيني في نصف النهائي.

وتقام بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد في نسختها الـ46 المقامة في كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتأهل فاب الكاميروني إلى نصف النهائي بعد الفوز على البوليس الرواندي 33-26.

بينما تأهل ريد ستار الإيفواري إلى نصف النهائي بعد الفوز على مانجا الجابوني بنتيجة 27-26، في مباراة مثيرة بينهما.

وينتظر ريد ستار الإيفواري الفائز من مباراة منتدى سلطان المغربي وكينشاسا الكونغولي.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل اللقب في أخر نسختين من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

كما يمتلك الأهلي 7 ألقاب في رصيده بمشاركته ببطولة أفريقيا للأندية.

موعد النهائي

يقام نهائي بطولة أفريقيا للأندية يوم الإثنيين المقبل 20 أكتوبر.

وتقام مباريات بطولة أفريقيا للاندية عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على الفيسبوك وقناة اليوتيوب.

مشوار الأهلي

حقق الأهلي العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بعد الفوز على كل من ريد ستار الإيفواري والبوليس الرواندي وكينشاسا الكونغولي وميكال الإثيوبي.

أحرز الأهلي في دور المجموعات 154 هدف، وتلقت شباكه 62 هدف.

كما تغلب الأهلي على فلاورز البنيني في ربع النهائي بنتيجة 43-22.