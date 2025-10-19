المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

إنجاز تاريخي ينتظر البطل.. مواجهة صعبة للأهلي أمام فاب في بطولة أفريقيا لليد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:42 ص 19/10/2025
كرة يد - الأهلي

كرة اليد بالأهلي - صورة أرشيفية

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة وقوية مع نظيره فريق فاب الكاميروني، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويلعب الأهلي مع فاب الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، المقامة حاليا في المغرب.

وتقام بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد في نسختها الـ46 في كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، بعدما اكتسح فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 في الدور ربع النهائي.

أما الفريق الكاميروني فصعد بعدما فاز على فريق البوليس الرواندي بنتيجة 33-26.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي فريق ريد ستارز الإيفواري مع منتدى درب سلطان المغربي.

يُشار إلى أن الأهلي هو حامل اللقب في أخر نسختين من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، كما يمتلك الأهلي 7 ألقاب في رصيده بمشاركته ببطولة أفريقيا للأندية.

وتذاع جميع مباريات البطولة عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على فيسبوك وقناة اليوتيوب.

مشوار الأهلي

حقق الأهلي العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بعد الفوز على كل من ريد ستار الإيفواري والبوليس الرواندي وكينشاسا الكونغولي وميكال الإثيوبي.

أحرز الأهلي في دور المجموعات 154 هدف، وتلقت شباكه 62 هدف.

كما تغلب الأهلي على فلاورز البنيني في ربع النهائي بنتيجة 43-22.

يبحث عن إنجاز تاريخي

ويتطلع فريق الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي، ففي حال تتويج الفريق الأحمر باللقب ستكون هذه المرة الأولى التي سيتوج بها 3 مرات متتالية وذلك بعد الفوز بها في نسختي 2023 و2024.

الأهلي سبق وفاز باللقب الأفريقي في نسخ: "1985، 1993، 1994، 2012، 2016، 2023، 2024".

كما ستكون هذه المرة الـ 11 التي يصعد فيها الأهلي للدور النهائي بعد نسخ: "1985، 1993، 1994، 2012، 2013، 2014، 2016، 2018، 2023، 2024".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي كرة اليد بطولة أفريقيا لليد فاب الكاميروني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg