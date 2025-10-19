يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة وقوية مع نظيره فريق فاب الكاميروني، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويلعب الأهلي مع فاب الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، المقامة حاليا في المغرب.

وتقام بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد في نسختها الـ46 في كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، بعدما اكتسح فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 في الدور ربع النهائي.

أما الفريق الكاميروني فصعد بعدما فاز على فريق البوليس الرواندي بنتيجة 33-26.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي فريق ريد ستارز الإيفواري مع منتدى درب سلطان المغربي.

يُشار إلى أن الأهلي هو حامل اللقب في أخر نسختين من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، كما يمتلك الأهلي 7 ألقاب في رصيده بمشاركته ببطولة أفريقيا للأندية.

وتذاع جميع مباريات البطولة عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على فيسبوك وقناة اليوتيوب.

مشوار الأهلي

حقق الأهلي العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بعد الفوز على كل من ريد ستار الإيفواري والبوليس الرواندي وكينشاسا الكونغولي وميكال الإثيوبي.

أحرز الأهلي في دور المجموعات 154 هدف، وتلقت شباكه 62 هدف.

كما تغلب الأهلي على فلاورز البنيني في ربع النهائي بنتيجة 43-22.

يبحث عن إنجاز تاريخي

ويتطلع فريق الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي، ففي حال تتويج الفريق الأحمر باللقب ستكون هذه المرة الأولى التي سيتوج بها 3 مرات متتالية وذلك بعد الفوز بها في نسختي 2023 و2024.

الأهلي سبق وفاز باللقب الأفريقي في نسخ: "1985، 1993، 1994، 2012، 2016، 2023، 2024".

كما ستكون هذه المرة الـ 11 التي يصعد فيها الأهلي للدور النهائي بعد نسخ: "1985، 1993، 1994، 2012، 2013، 2014، 2016، 2018، 2023، 2024".