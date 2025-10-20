المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جدول مباريات اليوم.. يد الأهلي في نهائي أفريقيا.. وختام الجولة بإنجلترا وإسبانيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:48 ص 20/10/2025
يد الأهلي

يد الأهلي

يشهد اليوم الاثنين، الموافق 20 أكتوبر الجاري، إقامة بعض المباريات في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الأهلي أمام منتدى درب سلطان المغربي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وتختتم منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام يونايتد أمام برينتفورد.

فيما يلعب فالنسيا أمام ألافيش في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام 4 مباريات مساء اليوم.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

بطولة أفريقيا للأندية

الأهلي - منتدى درب سلطان - الساعة 8 مساءً - قناة الاتحاد الأفريقي على موقع يوتبوب.

الدوري الإنجليزي

وست هام - برينتفورد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الدوري الإسباني

ألافيش - فالنسيا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الإيطالي

كريمونيسي - أودينيزي - الساعة 9:45 مساءً.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحدة الإماراتي - الدحيل القطري - الساعة 4:45 - بي إن سبورتس HD1.

الشرطة العراقي - اتحاد جدة - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الشارقة الإماراتي - تراكتور الإيراني - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

أهلي جدة - الغرافة القطري - الساعة 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

 

الأهلي الدوري الإنجليزي فالنسيا دوري أبطال آسيا وست هام الدوري الإسباني جدول مباريات اليوم يد الأهلي مباريات اليوم الاثنين

