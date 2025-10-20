يشهد اليوم الاثنين، الموافق 20 أكتوبر الجاري، إقامة بعض المباريات في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الأهلي أمام منتدى درب سلطان المغربي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وتختتم منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام يونايتد أمام برينتفورد.

فيما يلعب فالنسيا أمام ألافيش في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام 4 مباريات مساء اليوم.

وإليكم أبرز المباريات

بطولة أفريقيا للأندية

الأهلي - منتدى درب سلطان - الساعة 8 مساءً - قناة الاتحاد الأفريقي على موقع يوتبوب.

الدوري الإنجليزي

وست هام - برينتفورد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الدوري الإسباني

ألافيش - فالنسيا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الإيطالي

كريمونيسي - أودينيزي - الساعة 9:45 مساءً.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحدة الإماراتي - الدحيل القطري - الساعة 4:45 - بي إن سبورتس HD1.

الشرطة العراقي - اتحاد جدة - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الشارقة الإماراتي - تراكتور الإيراني - الساعة 7 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

أهلي جدة - الغرافة القطري - الساعة 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD1.