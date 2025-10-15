المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ينافس على بطولتين في 22 يومًا.. ماذا ينتظر بيراميدز بعد نهاية التوقف الدولي؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:53 م 15/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

تحديات مثيرة ومباريات قوية ينتظرها الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وشهدت فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد خوض آخر جولتين في التصفيات الأفريقية.

ويعود بيراميدز للمنافسات مرة أخرى، حيث سيلعب عدة مباريات ما بين محلي وأفريقي خلال 22 يوما بداية من 18 أكتوبر حتى 9 نوفمبر وذلك قبل فترة التوقف المقبلة.

البداية مع السوبر الأفريقي

ستكون عودة بيراميدز للمنافسات بمواجهة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويأمل بيراميدز تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش في مواصلة حصد البطولات بعدما توج بدوري أبطال أفريقيا ولقب كأس القارات الثلاث ضمن إنتركونتيننتال 2025.

ويخوض الفريق السماوي خلال شهر أكتوبر مباراتين في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام التأمين الإثيوبي.

السوبر المصري

وينتظر بيراميدز بطولة أخرى في شهر نوفمبر المقبل، حيث ينافس على لقب السوبر المصري والمقرر إقامته في أبوظبي.

وحال نجاح بيراميدز في الفوز على الزمالك بدور نصف نهائي السوبر المصري، سيتأهل للمباراة النهائية من أجل مواجهة الأهلي أو سيراميكا كليوباترا.

مباريات بيراميدز القادمة

18 أكتوبر.. بيراميدز ضد نهضة بركان.. كأس السوبر الأفريقي

21 أكتوبر.. بيراميدز ضد فاركو.. الدوري المصري

25 أكتوبر.. التأمين الإثيوبي ضد بيراميدز.. ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

30 أكتوبر.. بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي.. إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

2 نوفمبر.. بيراميدز ضد الاتحاد السكندري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. بيراميدز أو الزمالك ضد الأهلي أو سيراميكا كليوباترا.. نهائي السوبر المصري

وحال خسارة بيراميدز أمام الزمالك في نصف نهائي السوبر، سيخوض مباراة المركز الثالث ضد الخاسر من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي الزمالك السوبر المصري السوبر الأفريقي بيراميدز الأهرام نهضة بركان مباريات بيراميدز

أخبار تهمك

