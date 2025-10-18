لمع كأس السوبر الأفريقي في ملعب الدفاع الجوي، قبل المباراة الحاسمة على اللقب، التي ستجمع بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، تقام في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ملعب الدفاع الجوي، لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي 2025.

كأس السوبر الأفريقي يلمع

حيث نشر "كاف" عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا يلمع فيها كأس السوبر الأفريقي على أرضية ملعب الدفاع الجوي (ملعب 30 يونيو).

"أنظر إليه، إنه مذهل للغاية".. هكذا وصف كاف، كأس السوبر الأفريقي في طلته الأخيرة قبل إقامة المباراة الحاسمة بين بيراميدز ونهضة بركان.

طالع ألبوم من طلة كأس السوبر الأفريقي في ملعب الدفاع الجوي أو تنقل بين الصور من الأعلى

وكان الزمالك أول نادٍ يحمل كأس السوبر الأفريقي، بتصميمه الجديد، بعدما فاز على غريمه التقليدي، النادي الأهلي، بركلات الترجيح، في نسخة 2024 التي أقيمت في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

