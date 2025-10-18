المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

بينهم مصرية مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:48 م 17/10/2025
لاعبو فريق بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيفا، عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر 2025، التي ستجمع بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، تقام في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ملعب الدفاع الجوي، لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي 2025.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

كاف أوضح عبر موقعه الرسمي، القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي، والتي جاءت على النحو الآتي:

قناة أون سبورت (التردد الأرضي) في مصر.

قناة beIN Sports في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى قنوات أخرى تنقل مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان باللغات الفرنسية، الإنجليزية والبرتغالية، وهم: Canal+، SuperSport،Vejay XVI بالإضافة لقنوات أخرى.

كما سيتم بث مباراة بيراميدز ونهضة بركان، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، عبر قناة كاف الرسمية على يوتيوب.

كأس لم يلمسه سوى الزمالك.. السوبر يلمع في ستاد 30 يونيو وبيراميدز يخطط لخطفه (صور وفيديو).. طالع التفاصيل من هنا

بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

