كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيفا، عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر 2025، التي ستجمع بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، تقام في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ملعب الدفاع الجوي، لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي 2025.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

كاف أوضح عبر موقعه الرسمي، القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي، والتي جاءت على النحو الآتي:

قناة أون سبورت (التردد الأرضي) في مصر.

قناة beIN Sports في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى قنوات أخرى تنقل مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان باللغات الفرنسية، الإنجليزية والبرتغالية، وهم: Canal+، SuperSport،Vejay XVI بالإضافة لقنوات أخرى.

كما سيتم بث مباراة بيراميدز ونهضة بركان، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، عبر قناة كاف الرسمية على يوتيوب.

