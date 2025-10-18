عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي.

وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أن صفوف الفريق لم تكتمل إلا قبل يومين فقط بعد عودة اللاعبين الدوليين من منتخبات بلادهم، مؤكدًا أن "الجميع جاهز بالفعل، فنحن أبطال أفريقيا وأبطال نصف العالم، وهدفنا هو إضافة بطولة جديدة إلى خزائن نادي بيراميدز".

وأضاف المدير الفني أن بيراميدز سيواجه فريقًا قويًا يمتلك خبرات كبيرة ولاعبين مميزين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بيراميدز هو بطل أفريقيا، وهدفه الفوز باللقب الغالي مهما كانت الظروف.

يورتشيتش يؤكد: جاهزون لإضافة إنجاز جديد للنادي

وأشار إلى أنه منذ توليه المسؤولية يسعى لتغيير كل شيء داخل الفريق، سواء على مستوى الهوية أو الدوافع، موضحًا أن الهدف الأساسي هو الفوز بكل البطولات الممكنة وإضافة إنجازات جديدة وغالية للنادي.

كما أكد يورتشيتش أنه لا يحب الحديث عن لاعبين بعينهم، معتبرًا أن المجموعة بالكامل هي الأهم، مضيفًا: "رغم الغيابات، إلا أن بيراميدز قادر على الفوز، وقد خضنا من قبل مباريات نهائية من دون بعض اللاعبين المهمين، ونجحنا في التتويج باللقب، ونسعى لتكرار ذلك أمام نهضة بركان".

ونفى المدير الفني ما تردد بشأن رفضه وجود بعض اللاعبين في الفريق، وعلى رأسهم رمضان صبحي، مؤكدًا أن "كل من يتواجد في المجموعة يعد عنصرًا مهمًا وضروريًا، لكن الإصابات هي السبب في غياب بعضهم".

يورتشيتش يوجه رسالة للجماهير المصرية

واختتم يورتشيتش تصريحاته قائلًا: "كرة القدم مليئة باللحظات المهمة والحماسية، واللاعبون اعتادوا على أسلوب الجهاز الفني وطريقة التوجيه داخل الملعب، أطالب الجمهور المصري بدعم بيراميدز أمام نهضة بركان، لأننا نمثل مصر، والجماهير التي ستحضر اللقاء ستستمتع بما سيقدمه الفريق وستفرح معنا باللقب القاري، نحن نحترم جميع المنافسين، لكننا الأبطال وهدفنا أن نستمر أبطالًا".

