هيمنة الأهلي وبيراميدز يبحث عن لقب تاريخي.. أبطال كأس السوبر الأفريقي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:23 م 17/10/2025
السوبر الأفريقي

السوبر الأفريقي

يترقب عشاق الكرة العربية والأفريقية النسخة الـ34 من كأس السوبر الأفريقي والتي ستجمع بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق أحداث مباراة السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويتطلع بيراميدز للتتويج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما حصد نهضة بركان اللقب في نسخة 2022.

السوبر الأفريقي 2025.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

الأهلي الأكثر تتويجًا.. ويليه الزمالك

يعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ، حيث حصد 8 مرات، ويأتي الزمالك وصيفًا بـ5 ألقاب.

وتبحث الكرة المصرية عن السوبر الأفريقي رقم 14 حال فوز بيراميدز على نهضة بركان.

قبل موقعة بيراميدز ونهضة بركان.. السوبر الأفريقي "مصري 100%" أمام الأندية المغربية

سجل الفائزين بلقب كأس السوبر الأفريقي:

1993 - أفريكا سبورتس (كوت ديفوار)

1994 - الزمالك (مصر)

1995 - الترجي الرياضي (تونس)

1996 - أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)

1997 - الزمالك (مصر)

1998 - النجم الساحلي (تونس)

1999 - أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

2000 - الرجاء الرياضي (المغرب)

2001 - هارتس أوف أوك (غانا)

2002 - الأهلي (مصر)

2003 - الزمالك (مصر)

2004 - إنييمبا (نيجيريا)

2005 - إنييمبا (نيجيريا)

2006 - الأهلي (مصر)

2007 - الأهلي (مصر)

2008 – النجم الساحلي التونسي (تونس)

2009 – الأهلي (مصر)

2010 – مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

2011 – مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

2012 – المغرب الفاسي (المغرب)

2013 – الأهلي (مصر)

2014 – الأهلي (مصر)

2015 – وفاق سطيف (الجزائر)

2016 – مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

2017 – ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)

2018 – الوداد الرياضي (المغرب)

2019 – الرجاء الرياضي (المغرب)

2020 – الزمالك (مصر)

2021* – الأهلي (مصر)

2021* – الأهلي (مصر)

2022 – نهضة بركان (المغرب)

2023 – اتحاد العاصمة (الجزائر)

2024 – الزمالك (مصر)

الأهلي الزمالك بيراميدز نهضة بركان موعد السوبر الافريقي السوبر الأفريقي 2025 نهضة بركان ضد بيراميدز الأهرام ضد نهضة بركان

