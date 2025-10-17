المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"بيراميدز أصبح له مكانة قارية وعالمية".. 5 رسائل من ممدوح عيد قبل السوبر الأفريقي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:27 م 17/10/2025
ممدوح عيد

ممدوح عيد رئيس بيراميدز

وجه ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز عدة رسائل للاعبين وذلك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي في كأس السوبر الأفريقي 2025.

السوبر الأفريقي 2025.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

ونشر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز ما قاله ممدوح عيد للاعبين قبل السوبر الأفريقي.

وقال عيد: "بيراميدز أصبح في مكانة رائعة في القارة الأفريقية والعالم بعد تحقيق الألقاب الأخيرة، وبفضل مجهود كل اللاعبين وأفراد النادي وصلنا إلى هذه المكانة التي نستحقها بكل تأكيد".

وأضاف: "مواجهة الغد ضد نهضة بركان هي فرصة رائعة لإثبات أحقيتنا بما وصلنا إليه ووضع بيراميدز في مكانة أفضل في حاضر وتاريخ القارة".

وأكمل: "فرصتنا كبيرة غدا في حصد بطولة قارية أخرى تعزز مكانة النادي قاريا وتضيف إلى تاريخ النادي في الإنجازات داخل القارة السمراء".

وتابع: "الجميع سيجتهد للفوز بالبطولة واستغلال تلك الفرصة التاريخية لوضع النادي في مكانة أفضل بوصفنا ممثل مصر في السوبر".

وأتم رئيس بيراميدز: "أثق أن كل لاعب سيؤدي المطلوب منه بكل تأكيد من أجل تاريخ ومكانة النادي".

قبل موقعة بيراميدز ونهضة بركان.. السوبر الأفريقي "مصري 100%" أمام الأندية المغربية

السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان الأهرام ضد نهضة بركان موعد مباراة السوبر الأفريقي

