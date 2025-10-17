وجه ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز عدة رسائل للاعبين وذلك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي في كأس السوبر الأفريقي 2025.

ونشر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز ما قاله ممدوح عيد للاعبين قبل السوبر الأفريقي.

وقال عيد: "بيراميدز أصبح في مكانة رائعة في القارة الأفريقية والعالم بعد تحقيق الألقاب الأخيرة، وبفضل مجهود كل اللاعبين وأفراد النادي وصلنا إلى هذه المكانة التي نستحقها بكل تأكيد".

وأضاف: "مواجهة الغد ضد نهضة بركان هي فرصة رائعة لإثبات أحقيتنا بما وصلنا إليه ووضع بيراميدز في مكانة أفضل في حاضر وتاريخ القارة".

وأكمل: "فرصتنا كبيرة غدا في حصد بطولة قارية أخرى تعزز مكانة النادي قاريا وتضيف إلى تاريخ النادي في الإنجازات داخل القارة السمراء".

وتابع: "الجميع سيجتهد للفوز بالبطولة واستغلال تلك الفرصة التاريخية لوضع النادي في مكانة أفضل بوصفنا ممثل مصر في السوبر".

وأتم رئيس بيراميدز: "أثق أن كل لاعب سيؤدي المطلوب منه بكل تأكيد من أجل تاريخ ومكانة النادي".

