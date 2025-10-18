المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماييلي يقود الهجوم.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الأفريقي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:12 ص 18/10/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

يضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره نهضة بركان المغربي، في مواجهة من العيار الثقيل إذ يبحث الثنائي عن التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

ويسعى بيراميدز لإضافة كأس السوبر الأفريقي في خزانته من خلال ظهوره الأول في المنافسة على اللقب، بينما يطمح نهضة بركان المغربي للتتويج البطولة الثانية بعد أن فاز بالأولى في 2022.

موعد مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان

يستضيف ملعب 30 يونيو، مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان، عبر مجموعة من القنوات في مقدمتها، "أون سبورت"، "بي إن سبورتس"، "كانال +"، و"سوبر سبورت".

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيدخل به المباراة أمام نهضة بركان، في مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي بيراميدز المباراة أمام نهضة بركان، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، أحمد عاطف "قطة"

خط الهجوم: مصطفى زيكو، فيستون ماييلي، إيفرتون دا سيلفا

مباراة بيراميدز القادمة
كأس السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg