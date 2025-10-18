يضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره نهضة بركان المغربي، في مواجهة من العيار الثقيل إذ يبحث الثنائي عن التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

ويسعى بيراميدز لإضافة كأس السوبر الأفريقي في خزانته من خلال ظهوره الأول في المنافسة على اللقب، بينما يطمح نهضة بركان المغربي للتتويج البطولة الثانية بعد أن فاز بالأولى في 2022.

موعد مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان

يستضيف ملعب 30 يونيو، مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان، عبر مجموعة من القنوات في مقدمتها، "أون سبورت"، "بي إن سبورتس"، "كانال +"، و"سوبر سبورت".

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيدخل به المباراة أمام نهضة بركان، في مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي بيراميدز المباراة أمام نهضة بركان، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، أحمد عاطف "قطة"

خط الهجوم: مصطفى زيكو، فيستون ماييلي، إيفرتون دا سيلفا