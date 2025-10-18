المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل السوبر الأفريقي.. ممدوح عيد الرابع عالميا في تصنيف أفضل رؤساء الأندية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:26 م 18/10/2025
ممدوح عيد

ممدوح عيد

أصبح المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، في المركز الرابع لتصنيف أفضل رؤساء أندية كرة القدم في العالم بعد النجاحات الكبيرة التي حققها النادي السماوي تحت قيادته.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نهضة بركان، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب 30 يونيو، مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح بيراميدز تحت قيادة ممدوح عيد في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أقل من 7 سنوات على إعادة تأسيس النادي، بجانب تحقيق بطولة عالمية والفوز بلقب كأس القارات الثلاث مؤخرا في السعودية، وبلوغ نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وطبقا لتصنيف عملاق الذكاء الاصطناعي Chatgpt، فإن المهندس ممدوح عيد جاء رابعا في ترتيب أفضل الرؤساء التنفيذيين للأندية، حيث يسبقه في القائمة، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وخلدون بن مبارك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وجياكومو موراندي نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ويلي رئيس بيراميدز في القائمة، إنريك سيريزو نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وأندريه أنيللي نادي يوفنتوس الإيطالي، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهيربرت هاينر نادي بايرن ميونخ الألماني، وفيران سوريانو مجموعة السيتي لكرة القدم، وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

مباراة بيراميدز القادمة
السوبر الأفريقي بيراميدز ممدوح عيد

