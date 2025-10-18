يدخل نادي بيراميدز مباراته أمام نهضة بركان المغربي، متسلحًا بالتاريخ الذي يمنح الفريق المتوج بدوري أبطال أفريقيا الأفضلية على حساب بطل الكونفدرالية الأفريقية، في السوبر الأفريقي.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره نهضة بركان المغربي، في مواجهة من العيار الثقيل إذ يبحث الثنائي عن التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الثامنة مساءً.

ويسعى بيراميدز لإضافة كأس السوبر الأفريقي في خزانته من خلال ظهوره الأول في المنافسة على اللقب، بينما يطمح نهضة بركان المغربي للتتويج البطولة الثانية بعد أن فاز بالأولى في 2022.

بيراميدز بهوية البطل

توج بيراميدز بلقبه القاري الأول، بعد أن نجح في الظفر ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي 2024/2025 على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ونجح بيراميدز في التفوق على أهلي جدة السعودي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، إذ نجح السماوي في التتويج بلقب كأس آسيا - أفريقيا - المحيط الهادئ.

تفوق بيراميدز قاريًا وتذوقه طعم الألقاب، جعله أقرب المرشحين للتتويج بكأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان.

اسم جديد مرتقب في قائمة الأبطال

يترقب بيراميدز تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، ليصبح النادي الثامن عشر الذي يتوج بالمسابقة.

- الأهلي (8 ألقاب).

- الزمالك (5 ألقاب).

- مازيمبي (3 ألقاب).

- النجم الساحلي (لقبان).

- الرجاء البيضاوي (لقبان).

- إنييمبا (لقبان).

- الترجي (لقب).

- الوداد البيضاوي (لقب).

- أفريقيا سبور (لقب).

- هارتس أوف أوك (لقب).

- نهضة بركان (لقب).

- أورلاندو بايرتس (لقب).

- أسيك ميموزا (لقب).

- المغرب الفاسي (لقب).

- وفاق سطيف (لقب).

- ماميلودي صنداونز (لقب).

- اتحاد الجزائر (لقب).