أعلن المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب نادي بيراميدز، التشكيل الذي يبدأ به نهائي كأس السوبر الأفريقي 2025 أمام نهضة بركان.

ويخوض بيراميدز نهائي السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بعد أن حقق لقب دوري الأبطال في موسم 2024-2025، بينما يظهر نهضة بركان المغربي بفضل تتويجه بالكونفدرالية في الموسم ذاته.

تشكيل بيراميدز في نهائي السوبر الأفريقي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز: علي جبر، أحمد توفيق، محمود زلاكة، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، محمود جاد، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، إيفرتون دا سيلفا.

واختار مدرب بيراميدز إشراك أحمد عاطف قطة ومصطفى فتحي في التشكيل الأساسي على حساب إيفرتون، بينما يواصل رمضان صبحي غيابه بسبب الإصابة.