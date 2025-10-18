توج نادي بيراميدز المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي 2025 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الثمين على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة.

ويدين بيراميدز بانتصاره إلى لاعبه ماييلي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75، ليمنح فريقه لقبًا قاريًا جديدًا ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ النادي.

وبهذا التتويج، نجح الفريق تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في الجمع بين لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي في موسم واحد، ليحقق إنجازًا استثنائيًا يؤكد هيمنة بيراميدز على الساحة الأفريقية خلال العام الجاري.

وجاء اللقب أيضًا بطعم الثأر، بعدما كان بيراميدز قد خسر أول نهائي أفريقي له أمام الفريق المغربي نفسه (1-0) في نهائي كأس الكونفدرالية 2020 الذي أُقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله بالرباط.

