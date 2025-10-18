أضاف نادي بيراميدز لقبًا قاريًا جديدًا للكرة المصرية، في بطولة السوبر الأفريقي، التي توج بها مساء اليوم، على حساب ضيفه نهضة بركان.

وتفوق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد الدفاع الجوي.

وانتصر بيراميدز بفضل هدف مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، من صناعة زميله محمد الشيبي في الشوط الثاني.

ثالث المصريين المتوجين.. بيراميدز ينضم للأهلي والزمالك على عرش السوبر

وأصبح بيراميدز ثالث الأندية المصرية المتوجة بلقب كأس السوبر الأفريقي، خلف الأهلي والزمالك.

وعزز بيراميدز سيطرة الأندية المصرية على لقب السوبر الأفريقي، حيث يعد الأهلي الأكثر تتويجًا به برصيد 8 مرات، مقابل 5 مرات من نصيب الزمالك.

وسبق وأن خاض نادي المقاولون العرب مواجهة السوبر الأفريقي، عام 1997، لكنه خسر على يد الزمالك، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

الأندية المصرية توسع الفارق مع الفرق المغربية في صراع السوبر

وتعد الأندية المصرية الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 14 مرة، وخلفها الأندية المغربية برصيد 4 بطولات.