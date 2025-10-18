المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تعثر الشوط الثاني.. صحف المغرب تتحسر على خسارة نهضة بركان من بيراميدز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:01 م 19/10/2025
محمد الشيبي خلال مواجهة بيراميدز ونهضة بركان

بيراميدز - صورة أرشيفية

سلطت الصحف المغربية الضوء على الخسارة التاريخية التي تلقاها فريق نهضة بركان من بيراميدز بنتيجة 1-0، في بطولة السوبر الأفريقي.

وفاز بيراميدز على نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، بهدف سجله فيستون ماييلي.

صحف المغرب تتحسر

وأظهرت الصحف ووسائل الإعلام المغربية الحزن الشديد وذلك بعد خسارة اللقب أمام فريق بيراميدز المصري، الذي توج به لأول مرة في تاريخه، ليحرز لقبه الأفريقي الثاني بعد دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

المنتخب.. نوايا بيراميدز تهزم بركان

البداية مع صحيفة المنتخب المغربية، والتي أشادت ببيراميدز في الشوط الثاني، إذ رأت أن الفريق المصري بدأ بضغط قوي وخانق على وسريع من أجل تسجيل الهدف الأول.

وأضافت أنه خلال دقيقتين متتاليتين 55 و56 هدد بيراميدز غريمه البركاني بشكل أخطر مرتين، الأولى عندما حول الدفاع الكرة إلى ركنية والثانية عندما أبعد المحمدي الكرة بقبضة يده.

وأضافت أن نهضة بركان لم يكن أمامه خلال الشوط الثاني إلا غلق كل الممرات والمساحات ويعتمد مقابلا ذلك على الهجمات المباغتة، والتي نجح فيها مرة واحدة في الدقيقة 60 فقط ولم يسجل من خلالها أي هدف.

"LO360".. لمسة مغربية تكتب التاريخ

وأشاد الموقع المغربي بالتمريرة المغربية السحرية التي مررها محمد الشيبي لفيستون ماييلي في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ليكون النجم المغربي قد ساهم في التتويج الأول لفريقه باللقب.

وأضاف الموقع المغربي أن بيراميدز ينضم بهذا الإنجاز إلى قائمة الأندية المتوجة قاريًا، بينما يضيف وليد الكرتي فقط لقبه الأفريقي الرابع في مسيرته مما يؤكد مكانته كواحد من أفضل اللاعبين المغاربة تتويجا بالألقاب القارية على مستوى الأندية.

ويملك الكرتي حتى الآن 5 ألقاب قارية كالتالي: "دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مرة، وكأس السوبر الأفريقي مرتين".

البطولة.. جائزة مالية كبرى لنهضة بركان

ورغم الهزيمة التي تلقاها نهضة بركان من بيراميدز بهدف دون رد، إلا أن موقع "البطولة" المغربي سلط الضوء على الجائزة المالية التي تحصل عليها نهضة بركان.

وأوضح أن الفريق المغربي ضمن الحصول على 250 ألف دولار، وفق لائحة البطولة المعتمدة من قبل كاف، بينما ضمن بيراميدز الحصول على 500 ألف دولار.

