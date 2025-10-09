المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مخاوف من شلل نصفي.. إصابة مروعة للاعب في الدوري الصيني تهدد مستقبله

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:06 م 09/10/2025
التوجولي صامويل أسامواه

صامويل أسامواه

تعرض التوجولي صامويل أسامواه، لاعب وسط فريق جوانجشي بينجوه الصيني، لإصابة خطيرة بكسر في الرقبة إثر اصطدامه بلوحة إعلانات داخل الملعب، ما تسبب في مخاوف من إصابته بشلل نصفي.

ووقع الحادث خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الصيني، بعدما دفعه أحد لاعبي الفريق المنافس ليرتطم رأسه بقوة بلوحة الإعلانات على جانب الملعب.

وأوضح نادي جوانجشي بينجوه، في بيان رسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من كسور متعددة في الرقبة وتلف عصبي واسع النطاق، مؤكدًا أنه خضع لعملية جراحية ناجحة وأن حالته الصحية الآن مستقرة، على أن يتم الإعلان عن تطورات تعافيه لاحقًا بعد فحوصات المتابعة.

يُذكر أن أسامواه بدأ مسيرته الاحترافية في بلجيكا قبل انتقاله إلى الصين عام 2024، وشارك في 6 مباريات دولية مع منتخب توجو.

الدوري الصيني صامويل أسامواه

