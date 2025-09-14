المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

لأول مرة في التاريخ.. منتخب ناشئات السلة يتوج ببطولة الأفروباسكت

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:13 م 14/09/2025
منتخب ناشئات السلة

منتخب ناشئات كرة السلة

تُوج منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، ببطولة الأفروباسكت التي أقيمت في رواندا خلال الفترة من 2 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وانتصر منتخب الناشئات على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 54-66، حيث تقدم منتخب مصر في الفترة الأولى بنتيجة 22-13، قبل أن يتعادلا في الفترة الثانية بنتيجة 29-29.

الفترة الثالثة استعاد منتخب مصر التقدم من جديد بنتيجة 53-37، قبل أن ينهي الفترة الأخيرة بنتيجة 66-54.

وتعد هذه البطولة الأولى لمنتخب مصر في تاريخ بطولات الأفروباسكت على صعيد الناشئات تحت 16 عامًا منذ إقامة النسخة الأولى للبطولة عام 2009.

وضمن منتخب مصر تأهله لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها 2026 بجمهورية التشيك، بعد صعوده إلى نهائي بطولة الأفروباسكت وفوزه على منتخب الكاميرون في نصف النهائي.

وبدأ منتخب الناشئات مشواره في بطولة الأفروباسكت بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات على حساب الكاميرون وكينيا والمغرب، ثم فاز على تنزانيا بنتيجة 83–25 في دور الثمانية، قبل أن يتغلب على الكاميرون بنتيجة 72/50 ويحسم التأهل إلى النهائي ثم يحسم اللقب على حساب كوت ديفوار.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

منتخب مصر كوت ديفوار كرة السلة الأفروباسكت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg