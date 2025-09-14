تُوج منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 عامًا، ببطولة الأفروباسكت التي أقيمت في رواندا خلال الفترة من 2 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وانتصر منتخب الناشئات على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 54-66، حيث تقدم منتخب مصر في الفترة الأولى بنتيجة 22-13، قبل أن يتعادلا في الفترة الثانية بنتيجة 29-29.

الفترة الثالثة استعاد منتخب مصر التقدم من جديد بنتيجة 53-37، قبل أن ينهي الفترة الأخيرة بنتيجة 66-54.

وتعد هذه البطولة الأولى لمنتخب مصر في تاريخ بطولات الأفروباسكت على صعيد الناشئات تحت 16 عامًا منذ إقامة النسخة الأولى للبطولة عام 2009.

وضمن منتخب مصر تأهله لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها 2026 بجمهورية التشيك، بعد صعوده إلى نهائي بطولة الأفروباسكت وفوزه على منتخب الكاميرون في نصف النهائي.

وبدأ منتخب الناشئات مشواره في بطولة الأفروباسكت بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات على حساب الكاميرون وكينيا والمغرب، ثم فاز على تنزانيا بنتيجة 83–25 في دور الثمانية، قبل أن يتغلب على الكاميرون بنتيجة 72/50 ويحسم التأهل إلى النهائي ثم يحسم اللقب على حساب كوت ديفوار.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.