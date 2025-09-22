المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استبعاد لاعبين.. قائمة منتخب الشباب النهائية استعدادًا لكأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:19 م 22/09/2025
منتخب الشباب

منتخب الشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، القائمة النهائية لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب.

تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في تشيلي، يوم 27 من شهر سبتمر الحالي زتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الأولى، التي تضم تشيلي واليابان ونيوزيلندا.

وضمت قائمة منتخب الشباب النهائية، 21 لاعبًا بعدما استعبد أسامة نبيه المدير الفني لاعبين من القائمة الأولية التي سافر بها إلى تشيلي.

واستبعد أسامة نبيه، الثنائي ياسين عاطف، لاعب النادي الأهلي، وأحمد شرف لاعب المصري البورسعيدي.

قائمة منتخب الشباب النهائية

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).

منتخب الشباب يفوز في مباراته الأولى الودية استعدادًا لكأس العالم

مباراة مصر - شباب القادمة
منتخب الشباب كأس العالم فيفا أسامة نبيه

