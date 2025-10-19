استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على فرض عقوبة مالية على ثنائي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

وفرضت إدارة الزمالك عقوبة على الثنائي أحمد إسماعيل وآدم موسى، لما بدر منهما خلال مباراة الأبيض أمام ألعاب دمنهور في اللقاء الذي جرى ضمن الدور التمهيدي ببطولة دوري المرتبط.

وأوضح محمد طارق، المشرف على كرة السلة بالزمالك، أن العقوبة جاءت كقرار تربوي منعًا للتجاوز، ومؤكدًا على أن الوقت الحالي لا يتحمل أي تجاوز من أي فرد.

بيان إدارة الزمالك

جاء البيان الذي أصدره نادي الزمالك، على النحو التالي: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على أحمد إسماعيل وآدم موسى، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك لما بدر منهما فى مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية".

وأضاف البيان: "أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة، أن قرار فرض العقوبة على اللاعبين، جاء كقرار تربوي، حيث إنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز، خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد".



وواصل الزمالك بيانه: "أضاف طارق أنه تم تبليغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب في حالة تكرار أي تجاوز".

وأتم الأبيض بيانه: "اختتم محمد طارق بأن فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة".