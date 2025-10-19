المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

19 8
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

وفقًا لثوابت الأبيض.. الزمالك يفرض عقوبة على ثنائي فريق السلة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:48 م 19/10/2025
الزمالك

فريق الزمالك لكرة السلة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على فرض عقوبة مالية على ثنائي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

وفرضت إدارة الزمالك عقوبة على الثنائي أحمد إسماعيل وآدم موسى، لما بدر منهما خلال مباراة الأبيض أمام ألعاب دمنهور في اللقاء الذي جرى ضمن الدور التمهيدي ببطولة دوري المرتبط.

وأوضح محمد طارق، المشرف على كرة السلة بالزمالك، أن العقوبة جاءت كقرار تربوي منعًا للتجاوز، ومؤكدًا على أن الوقت الحالي لا يتحمل أي تجاوز من أي فرد.

بيان إدارة الزمالك

جاء البيان الذي أصدره نادي الزمالك، على النحو التالي: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على أحمد إسماعيل وآدم موسى، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك لما بدر منهما فى مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية".

وأضاف البيان: "أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة، أن قرار فرض العقوبة على اللاعبين، جاء كقرار تربوي، حيث إنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز، خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد".

وواصل الزمالك بيانه: "أضاف طارق أنه تم تبليغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب في حالة تكرار أي تجاوز".

وأتم الأبيض بيانه: "اختتم محمد طارق بأن فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة".

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك كرة سلة دوري المرتبط

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

40

برونو فيرنانديز أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء شتتها جاكبو وكرته كادت أن تسكن شباك مرماه بالخطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
