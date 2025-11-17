المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة سلة.. تعديل موعد ذهاب نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:01 م 17/11/2025
كرة سلة - الأهلي والاتحاد

الأهلي والاتحاد - كرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مساء اليوم الإثنين، تعديل موعد منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط للرجال بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان من المفترض أن تقام مواجهة الذهاب بمنافسات المرتبط للناشئين تحت 18 عامًا يوم 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لكن تم تغيير التوقيت لتقام في السادسة مساءً.

كما تقرر إقامة مباراة الرجال في الساعة الثامنة والنصف مساءً بدلًا من السادسة والنصف مساءً، وذلك على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح اتحاد السلة أنه لم يطرأ أي تغيير على موعد منافسات الإياب، حيث ستقام مباراة المرتبط يوم 24 نوفمبر الجاري في تمام الخامسة مساءً، بينما تقام مواجهة الكبار في السابعة والنصف مساءً.

وقرر أيضًا اتحاد السلة تعديل مواعيد منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي سبورتنج وسموحة، حيث تقام مباراة الذهاب بمنافسات المرتبط يوم 19 نوفمبر الجاري في تمام الثالثة والنصف مساءً، بينما تقام مواجهة الرجال في السادسة والنصف مساءً في اليوم ذاته.

على أن تقام منافسات الإياب يوم 21 من الشهر الجاري في التوقيتات نفسها، وذلك على صالة برج العرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على سبورتنج، فيما صعد الاتحاد على حساب جاره سموحة.

يُشار إلى أن منافسات دوري المرتبط لكرة السلة سيتحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر المؤهلة للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

الأهلي الاتحاد كرة السلة

