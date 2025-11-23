فاز الفريق الأول لكرة السلة بالاتحاد السكندري على الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط بنتيجة 75-66، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 17-15، لكن الاتحاد استعاد التفوق خلال الفترة الثانية والتي نجح في حسمها بفارق 7 نقاط عند النتيجة 36-29.

وواصل الاتحاد السكندري تفوقه في المباراة وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 53-45، بفارق 8 نقاط.

وواصل الفريق السكندري تفوقه في المباراة وأنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بفارق 9 نقاط عند النتيجة 75-66.

وسبق هذه المباراة مواجهة بين مرتبط الأهلي والاتحاد تحت 18 عاما،، حسمها شباب الأهلي لصالحه بنتيجة 67-49، بفارق 18 نقطة.

الأفضل في مباراة الكبار

إيهاب أمين أحرز 23 نقطة وقام بعمل 8 ريباوندات و4 أسيست و2 ستيل وبلوك واحد، أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا للنقاط.

أنس أسامه سجل 19 نقطة وقام 5 ريباوندات و3 أسيست و2 ستيل و2 بلوك.

موعد مباراة الإياب

وتُقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل الموافق 24 نوفمبر، حيث تُلعب مباراة المرتبط في الخامسة مساءً، تليها مباراة الرجال في السابعة والنصف مساءً على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، لحسم بطل دوري المرتبط لهذا الموسم.