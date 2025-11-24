اندلعت معركة جماعية بين شباب الأهلي والاتحاد السكندري، عقب نهاية المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، في إياب نهائي دوري مرتبط السلة.

وفاز فريق مرتبط الأهلي تحت 18 عامًا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (65-53)، ليتقدم النادي الأحمر (2-1) بمجموع اللقاءات بإضافة نتيجة الفريق الأول.

اشتباكات مع صافرة النهاية

انطلقت الاشتباكات بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز الأحمر بالمباراة.

وأظهر البث المباشر للمباراة قيام لاعب الاتحاد بقذف الكرة تجاه لاعبي الأهلي عقب نهاية المباراة وأثناء استعدادهم للاحتفال.

وقال مراسل "يلا كورة" أن جماهير الاتحاد السكندري هتفت ضد عمرو مصليحي رئيس الاتحاد، عقب الاشتباكات التي شهدت تراشقًا بين أنصار الناديين.

وتقدم الأهلي باحتجاج رسمي لاتحاد السلة بسبب تعرض أحد لاعبيه للإصابة، قبل أن يتدخل الأمن ويحاول إخلاء المدرجات من الجماهير قبل المواجهة بين الفريقين الأولين للناديين وهو ما تسبب في تأخير انطلاقها.

مرتبط الأهلي تحت 18 عامًا كان قد فاز على نظيره الاتحاد بنتيجة (67-49)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط، ثم كرر انتصاره، فيما تفوق الفريق الأول للأخضر السكندري على نظيره الأحمر في مباراة الكبار.