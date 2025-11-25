المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يكشف.. تفاصيل أزمة مباراة الاتحاد في دوري مرتبط السلة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:17 م 25/11/2025
كرة سلة - الاتحاد والأهلي - الاتحاد

صورة من مباراة الأهلي والاتحاد في كرة السلة

كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، تفاصيل أزمة مباراة كرة السلة بين الفريق الأحمر والاتحاد.

ونجح فريق مرتبط الأهلي تحت 18 عامًا في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (65-53)، ليتقدم النادي الأحمر (2-1) بمجموع اللقاءات بإضافة نتيجة الفريق الأول.

وانطلقت الاشتباكات بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري تحت 18 عامًا، بعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز الأحمر بالمباراة.

وقال العوضي في تصريحات لقناة الأهلي: "الأحداث بدأت بعد نهاية مباراة المرتبط، وانتظرنا الفريق الأول لخوض مباراة الأهلي والاتحاد".

وأضاف: "بعد نهاية مباراة المرتبط هناك لاعب صغير من نادي الاتحاد ألقى كرة في وجه لاعب من الأهلي أو في ظهره وبدأت الأحداث تتوالى، حيث بدأت الجماهير تلقي زجاجات المياه والهتافات البعيدة عن الروح الرياضية، رغم أننا كنا بعيدين عن كل الأزمات، خسرنا مباراة أو لم نخسرها الأهلي دائمًا ملتزم ومنضبط في كل شيء".

وواصل: "الكل احتوى الموضوع وكل الأجهزة نجحت في فض الاشتباكات، وجاء إلينا مدير الصالة وقال إن الموضوع صعب بسبب إمكانية دخول الجماهير لداخل الصالة بشكل مفاجئ".

وتابع العوضي: "بعد ساعة من الأزمة تقريبًا تم الاتفاق على أن يتم إخلاء المدرجات من الجماهير، مع وجود أطفال وبنات وسيدات، وسنبدأ بالأهالي وكبار السن من جماهير الاتحاد ثم الأهالي وكبار السن في الأهلي، ومن ثم يتم إخلاء جماهير الاتحاد نفسهم وبعدها الأهلي".

وأوضح مدير النشاط الرياضي: "الأمور كانت ستسير بشكل جيد، وكان قرارنا واضح أننا سنلعب المباراة حتى لو الساعة 12 منتصف الليل، وبعد إخلاء الصالة تدريجيًا طُلب منا أن نعود للصالة ووافقنا على ذلك، وتفاجأنا بأن فريق الاتحاد غادر الصالة، وبعدها تم اعتبار الاتحاد منسحبا والأهلي فائزًا".

وأنهى: "اتحاد السلة رفض تسليم الكأس في الصالة وفضل أن يتم إرسالها إلى النادي الأهلي بالميداليات، ولكن تم إعلان فزنا بشكل رسمي".

الأهلي الاتحاد كرة السلة خالد العوضي

